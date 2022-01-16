В Одесі жінку, яка переходила проїжджу частину, збила вантажівка

В Одесі 15 січня приблизно о сьомій вечора водій вантажівки наїхав на жінку, яка переходила дорогу на проїжджій частині. Від отриманих травм вона загинула. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.

Аварія, за даними правоохоронців, сталася на вулиці Паустовського, перед перехрестям з проспектом Добровольського. Чоловіка, який поїхав з місця події, знайшли в Косівці Березівського району. Йому інкримінують ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Наразі, за даними поліції, встановлюють обставини ДТП, проводять експертизи та перевіряють водія на стан сп’яніння та встановлюють особистість загиблої.

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