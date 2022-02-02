На Тернопільщині промаркували найвищу гору

На Тернопільщині промаркували гору Попелиха, яка знаходиться на території Саранчуківської ОТГ. Про це Суспільному повідомив голова громади Володимир Петровський.

За його словами, гора Попелиха розташована на південний захід від села Мечищів Саранчуківської громади. Її абсолютна висота 443 метри над рівнем моря.

"Ідея промаркувати Попелиху виникла завдяки організаторам змаганнь “Снігохід″, маршрут яких пролягає територією нашої громади. Тернопільський пластун, співорганізатор заходу Микола Бігус, який займався маркуванням маршруту змагань, запропонував ознакувати цю гору. За кошти громади замовили інформаційну таблицю. Староста села Мечищів Василь Сидорович та місцеві жителі, брати Федики, які братимуть участь у змаганнях, допомогли з облаштуванням дерев'яної конструкції та встановленням таблиці".

Фото: Мар'яна Наливайко-Лозинська Інформаційна таблиця на горі Попелиха

Володимир Петровський каже, що біля гори Попелиха в часи Першої світової війни проходила лінія оборони.

"Тут стояли турецькі війська, у 2007-2008 роках сюди приїжджали представники Посольства Республіки Туреччина в Україні. Тепепер ця гора буде ще й точкою на маршруті "Снігоходу" та, сподіваємося, одним з місцевих туристичних магнітів як найвища точка Тернопільської області", – розповів голова Саранчуківської ОТГ.

Фото: Мар'яна Наливайко-Лозинська На верхівці конструкції встановили прапор

“Снігохід″ – це популяризаційні зимові змагання з мандрівництва. Їх проводять задля залучення молоді до спортивного туризму, популяризації здорового способу життя та активного відпочинку в поєднанні із національно-патріотичним вихованням (місця змагань, пов'язані із національно-визвольною боротьбою, історичні пам'ятки, гутірки тощо).

Минуло року участь у них брали 72 команди зі всієї України. Це – 218 людей віком від 14 років. Змагалися учасники в двох заліках: пішохідному для любителів і пішохідному для професіоналів. Команди, отримавши маршрутну карту, мають знайти позначені на ній точки і виконати завдання. Вони пов’язані з орієнтуванням на місцевості.

Цього року учасники змагань знову стартуватимуть із Саранчуків, 5 лютого о 8.00.

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