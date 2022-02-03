За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1748 осіб

1748 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 666 людей, другою дозою – 790, бустерною дозою вакцинували 292 особи. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 731 341 особи.

По Україні 73 195 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу дозу – 27 938, додаткову дозу отримали 836 людей, бустерну дозу – 20 826 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людей, отримали дві дози – 14 700 198 людей, отримали додаткову дозу – 18 728 людини, бустерну дозу – 398 374 людей. Загалом провели 30 514 023 щеплень.

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