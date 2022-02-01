На Тернопільщині планують вакцинувати дітей від поліомієліту

Майже 5 з половиною тисяч дітей в області планують вакцинувати від поліомієліту. Розпочався перший етап вакцинації. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

За її словами, вакцинуватимуть насамперед дітей від 6 місяців до 6 років, які не вакцинувалися вчасно і порушили обов’язковий календар щеплень. Ольга Ярмоленко розповіла, чому важливо зробити щеплення від поліомієліту:

"Поліомієліт – це є невиліковна хвороба, ліків від якої немає. 10% дітей, які захворіли поліомієлітом, помирають. Передається від людини до людини через брудні руки, через побут", – каже Ярмоленко.

За її словами, вакцинація від поліомієліту безкоштовна.

Щоб вакцинувати дитину, треба звернутися до сімейного лікаря чи дільничного педіатра.

"Перший етап стартує зараз і до першого етапу всі медичні працівники готові, вакцина в нас є. Це буде перше або друге щеплення, в кого як. І в подальшому ці діти будуть щеплюватися в березні і травні, вже буде другий і третій етап", – розповів медичний директор міської дитячої поліклініки Володимир Кучма.

За його словами, відповідно до Національного календаря, дітей щеплюють від цієї хвороби 6 разів. Поліомієліт – це інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та може призвести до паралічу, розповіла епідеміологиня Світлана Маціпура. За її словами, на Тернопільщині захворювань на поліомієліт не фіксували понад 20 років. В Україні випадок поліомієліту зафіксували торік у півторарічної дитини з Рівненської області та цього року в дитини з Закарпаття.

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