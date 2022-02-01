На Львівщині трапилась ДТП за участі вантажівки: загинув 27-річний водій

На трасі Київ-Чоп, у селі Дуб'є Золочівського району, водій "Mitsubishi" зіткнувся із вантажівкою. Унаслідок цього 27-річний чоловік загинув на місці події. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Аварія трапилась 31 січня, близько 17:30. Як попередньо встановили правоохоронці, тоді водій "Mitsubishi Lancer" виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автопоїздом "DAF". За його кермом був 30-річний мешканець Запоріжжя.

Поліція Львівської області Фото з місця аварії

Внаслідок цього 27-річний львів'янин загинув ще до приїзду медиків. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували його тіло з авто.

ГУ ДСНС у Львівській області Фото з місця аварії

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону