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Понад 800 випадків COVID-19 виявили за добу на Закарпатті. 8 пацієнтів померли
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Понад 800 випадків COVID-19 виявили за добу на Закарпатті. 8 пацієнтів померли

Олександр Бодня
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Понад 800 випадків COVID-19 виявили за добу на Закарпатті. 8 пацієнтів померли Фото ілюстративне: AP

На Закарпатті упродовж 2 лютого COVID-19 виявили у 818 людей. Одужали від хвороби 154 людини, померли 8 хворих. Дані повідомляють на сайті МОЗ України.

Загалом з початку пандемії в області захворіли 100 952 людей, одужали 86 782 пацієнти, померли від COVID-19 — 2580 людей.

Що відомо:

  • Кількість нових хворих на коронавірус за добу перевищила 39 тисяч. Це новий рекорд;
  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

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