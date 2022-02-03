На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 639 осіб

У 1 639 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Вчора, 2 лютого, від коронавірусу померли 8 жителів області. Одужання підтвердили у 352 осіб. Медики провели 3 512 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (206 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 27, Великодедеркальська сільська ОТГ – 24, Вишнівецька селищна ОТГ –38, Кременецька міська ОТГ – 50, Лановецька міська ОТГ – 21, Почаївська міська ОТГ – 8, Шумська міська ОТГ – 38

Тернопільський район (978 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 77, Бережанська міська ОТГ – 91, Білецька сільська ОТГ – 12, Великоберезовицька селищна ОТГ –14, Великобірківська селищна ОТГ –20, Великогаївська сільська ОТГ – 2, Залозецька селищна ОТГ – 4, Збаразька міська ОТГ – 80, Зборівська міська ОТГ – 38, Золотниківська сільська ОТГ – 7, Іванівська сільська ОТГ – 13, Козівська селищна ОТГ – 43, Купчинецька сільська ОТГ – 10, Микулинецька селищна ОТГ – 33, Нараївська сільська ОТГ – 13, Озернянська сільська ОТГ – 8, Підволочиська селищна ОТГ – 39, Підгаєцька міська ОТГ – 28, Підгороднянська сільська ОТГ – 11, Саранчуківська сільська ОТГ – 8, Скалатська міська ОТГ – 12, Скориківська сільська ОТГ – 21, Теребовлянська міська ОТГ – 59, Тернопільська міська ОТГ – 335

Чортківський район (455 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 23, Борщівська міська ОТГ – 42, Бучацька міська ОТГ – 25, Васильковецька сільська ОТГ – 4, Гримайлівська селищна ОТГ – 4, Гусятинська селищна ОТГ – 17, Заліщицька міська ОТГ – 83, Золотопотіцька селищна ОТГ – 10, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 12, Колиндянська сільська ОТГ – 2, Копичинецька міська ОТГ – 22, Коропецька селищна ОТГ – 18, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 13, Монастириська міська ОТГ – 32, Нагірянська сільська ОТГ – 7, Скала-Подільська селищна ОТГ – 3, Товстенська селищна ОТГ – 22, Трибухівська сільська ОТГ – 11, Хоростківська міська ОТГ – 15, Чортківська міська ОТГ – 90

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 129 740 осіб, з них 108 962 вже видужали та 3 251 людина померла.

Що відомо

Кількість нових хворих на коронавірус за добу перевищила 39 тисяч — МОЗ