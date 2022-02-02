Працівники дочірнього підприємства "Волинський облавтодор" державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України" у грудні 2021 року отримали повідомлення про ліквідацію підприємства і скорочення, — розповів Суспільному машиніст філії "Луцький райавтодор" Віктор Чикор.

Чоловік каже, що зарплату не отримують уже п'ять місяців.

Ще один працівник "Луцьк райавтодору" Микола Крищук розповів, що у зв'язку з ліквідацією підприємства написав заяву на перехід до Львівського облавтодору. "Мали переходити із 2 лютого, але при такій ситуації, що снігопад, якщо людей скоротять, то не буде кому працювати, то ще продовжили на місяць", — додає чоловік.

Суспільне Волинь

Директор Волинського облавтодору Руслан Мандзюк підтвердив інформацію, що підприємство у процесі ліквідації. Розлогого коментаря Суспільному не надав.

Зі слів начальника філії "Луцький райавтодор" Олега Калинюка, на разі створена ліквідаційна комісія, яка займається припиненням роботи "Волинського облавтодору". Нині підприємство працює, як субпідрядник Львівського облавтодору.

Голова ліквідаційної комісії дочірнього підприємства "Волинський облавтодор" Тарас Квачук нині перебуває не в Луцьку. Він пообіцяв Суспільному визначити уповноважену особу, яка надасть коментарі щодо ліквідації підприємства. Упродовж двох днів Тарас Квачук цього не зробив та відмовився відповісти на питання журналістів телефоном.

Суспільне надіслало інформаційний запит на ім’я директора Руслана Мандзюка. Офіційної відповіді про причини заборгованості та коли вона буде погашена, а також на якому етапі ліквідації облавтодор станом на 2 лютого не надійшло.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.