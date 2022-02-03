У Сумській області протягом доби 2 лютого коронавірус підтвердили у 1662 людей. Дев'ятеро мешканців області померли від ускладнень хвороби. Ці дані повідомляють на сайті Сумської ОДА.

З дев'ятьох людей, що померли, троє – із Сум, одна людина – з Конотопського, троє – з Охтирського і троє – з Роменського району. Найбільше нових випадків зафіксували у Сумському районі – 894 інфікувань.

За добу 707 мешканців Сумщини одужали від COVID-19. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 20 925 людей.

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За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 156 983 людини, з яких 3 010 людей померли. Одужання підтвердили у 133 048 жителі області.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині отримали 596 людини, другу дозу – 690 людина, вакцинувалися бустерною дозою – 741 особа. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 443 602 людей, двома дозами – 424 282.

На Сумщині, за даними РНБО, на 42,9% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 40 людини, з яких 29 – в Сумах.

Що відомо

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік симптомів, характерних при зараженні штамом COVID-19 "Омікрон". За даними МОЗ, найпоширенішими серед них є нежить та головний біль.

Декларація із сімейним лікарем не є обов'язковою для проведення щеплення від COVID-19, її відсутність не є підставою, щоб вам відмовили у вакцинації. Втім, її наявність значно прискорює внесення даних про ваше щеплення до електронної системи охорони здоров'я.

Якщо в "Дії" не підтягується COVID-сертифікат після щеплення бустерною дозою потрібно надіслати новий запит на порталі чи в застосунку. Зробити це можна в перший же день введення дози вакцини проти COVID-19, пояснює пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

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