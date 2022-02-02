Пісні Кузьми та розмови про гурт. У Чернівцях провели вечір пам'яті Скрябіна

У центрі Миколайчука в Чернівцях організували вечір пам'яті гурту "Скрябін". Сім років тому лідер колективу Андрій Кузьменко загинув в аварії. Відвідувачі спілкувалися про творчість гурту.

Про це передає кореспондент Суспільного.

На захід прийшли понад 50 людей. Вони переглядали кліпи гурту, інтерв'ю з Андрієм Кузьменком, обговорювали його творчість.

На фото відвідувачі вечора-пам'яті. Джерело: Суспільне Буковина Вечір провели у культурно-мистецькому центрі Миколайчука

Також музикантка зіграла пісню "Старі фотографії". Виконували й інші композиції.

На фото виконавиця, яка виступала. Джерело: Суспільне Буковина Відвідувачі слухали пісні гурту

Відвідувачі розповідали, коли та за яких обставин познайомилися з піснями Кузьми.

На фото один з відвідувачів заходу. Джерело: Суспільне Буковина На захід прийшла молодь

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