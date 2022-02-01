Для ремейку фільму "Пропала грамота", в якому знімався буковинський актор Іван Миколайчук, збирають гроші на спільнокошті. Планують створити інтерпретацію комедійної стрічки.

Про це повідомлять на сайті "Велика ідея".

У оригінальному фільмі головний герой козак Василь (його грає Миколайчук) має відвезти грамоту від гетьмана російській цариці. Дорогою його чекають перешкоди.

У новому фільмі сюжет осучаснять: двоє військових, які воювали на Сході України, мають відвезти у Кремль телеграму. У Москву вони їхатимуть на танку й також матимуть пригоди, дістаючись до місця призначення. Головних героїв назвуть Василь та Степан.

Фільм створюватиме творча студія "Kolegi Studio", відома мініатюрами "Наші без Раші", та сучасний український режисер Ахтем Сеітаблаєв.

На спільнокошті автори хочуть зібрати мільйон гривень. Наразі є понад 160 тисяч.

Суспільне Буковина до 80-річниці Дня народження Миколайчука розповідало про його ролі в кіно.

Що відомо

Спільнокошт — це громадська ініціатива, де можна долучитися до фінансування проєктів у сфері кіно, літератури чи науки.

Український радянський фільм "Пропала грамота" знімали у 1972 році. Сюжет кінострічки засновано на однойменному оповіданні Миколи Гоголя. Фільм займає 12-ту позицію у списку найкращих фільмів у історії українського кіно за версією Довженко центру.

Іван Миколайчук — український кіноактор та режисер із Чорториї Чернівецької області. Він зіграв 34 ролі, найвідоміші з них у фільмах "Тіні забутих предків", "Білий птах з чорною ознакою", "Вавилон ХХ".

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