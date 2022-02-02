Народні казки, які збирав буковинський письменник Михайло Івасюк, можна послухати онлайн. Це фольклор, який переповідали своїм дітям жителі Буковини та Верховини. Івасюк упорядкував та видав їх.

Казки озвучили журналісти Суспільне Буковина та опублікували на каналі у YouTube.

Михайло Івасюк захопився казками, які розповідала мама. Вона була неписьменною, але знала напам'ять багато народних історій. Зібрані казки письменник видав у книзі "Казки Буковини. Казки Верховини".

У плейлисті Суспільного зібрано 10 казок різної тривалості. Деякі з них можна прослухати за хвилину, інші — за 20. Кожна казка ілюстрована малюнками, які створив чернівецький аквареліст Павло Півень.

Казки наповнені місцевими фразеологізмами та гумором. У них засуджують жадібність та дурість, їм протиставляють щирість та кмітливість. Поширеними сюжетами є боротьба між багатими та бідними. Також у сюжетах згадуються села Буковини та народний побут жителів області — тайстри, шапка-кучма, цимбали.

Попеловий коржик

Найкоротша казка. У ній розповідається про наймита Гаврила, який був бідний та мав багато дітей. Заробляв тим, що ходив проситись до панів на роботу. Про одну з таких подорожей розповідається у казці.

Наймитова кучма

Багатий чоловік дуже насміхався з гуцулів. Один з парубків прийшов проситися до нього на роботу. За рік праці він попросив у пана кучму. Як гуцул провчив багатого чоловіка — слухайте у казці.

Опришок-сміхованець

Вдова Ядвіга, коли геть зморщилася та осліпла, захотіла вийти заміж за найкращого хлопця в селі. Серед Довбушевих опришків був дуже веселий парубок, йому і наказав Довбуш оженитися з Ядвігою.

Казка про десять корів

У бідній родині, що мала лише одну корову, народилася дитина. Чоловік прийшов до "Попа", аби охрестити немовля. "Піп" попросив за це великі гроші, яких у родини не було. Тому піп сказав привести йому єдину корову як плату.

Марійка й баба-відьма

Після смерті матері батько Марійки одружився на іншій жінці. Та незлюбила дівчину і при нагоді вигнала її з хати в дощ, аби та взяла вогню. Марійка потрапила до хати старої відьми.

Що відомо

Михайло Івасюк (1917-1995) — буковинський письменник та літературознавець, який народився в Кіцмані. Батько співака та композитора Володимира Івасюка.

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