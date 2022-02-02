Керівника одного з підрозділів Нацполіції в Івано-Франківській області, який вимагав 5 тис. доларів хабаря у громадянина Республіки Білорусь, випустили з-під варти під заставу. Про це на пресконференції сказав директор теруправління ДБР у Львові Руслан Ляшко.

"Повідомили йому про підозру, і суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 22 січня його затримали, а 24 він вніс заставу у розмірі 107 тис. грн", — сказав Руслан Ляшко.

Що відомо

22 січня керівника одного з підрозділів Нацполіції в Івано-Франківській області затримали під час отримання хабаря від громадянина Білорусі. За 5 тис. доларів поліцейський обіцяв надати позитивні рекомендації у міграційну службу про чоловіка, щоб продовжити термін дії посвідки на тимчасове проживання в Україні.

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