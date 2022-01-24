На території ринку "Привоз" в Одесі знесуть старий рибний корпус. На його місці розташують парковку, повідомила під час апаратної наради начальниця управління розвитку транспортної інфраструктури Олена Фокіна.

Споруда розташована на вулиці Привозній. Її почнуть демонтувати з 1 лютого. Після закінчення робіт на місці павільйону облаштують паркувальні місця.

За інформацією мерії, такі дії допоможуть зменшити кількість автомобілів, які паркуються у заборонених місцях. Зокрема, на трамвайних рейках. В департаменті затвердили тимчасову схему руху транспорту на вулиці Привозній. Автомобілі заїжджатимуть зі сторони вулиці Преображенської та виїжджатимуть на вулицю Катерининську.

Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Схема руху транспорту на вулиці Привозній

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