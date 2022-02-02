Чоловік, який повалив Ханукію у Дніпрі отримав судовий вирок

Шевченківський районний суд Дніпра ухвалив вирок чоловіку, який повалив ханукальний світильник під час святкування юдейського свята Хануки. Про це йдеться у Telegram каналі Об'єднаної єврейської громади України.

Вирок винесли за ч. 1 статті 161 КК України. Чоловіку присудили 1 рік позбавлення волі зі звільненням на 1 рік випробовувального терміну.

Підсудний визнав свою провину та вибачився перед єврейською громадою Дніпра.

Що відомо

Ханукія – це світильник, який запалюють протягом восьми діб під час юдейського свята Ханука.

29 листопада 2021 року близько 6 години ранку у Шевченківському районі міста Дніпро повалили ханукальний світильник та втекли з місця події.

Правоохоронці затримали п’ятьох чоловіків від 17 до 20 років та доставили їх до відділення поліції.

Слідчі відділення поліції №7 відкрили кримінальне провадження за статтею “Хуліганство”. Санкція даної статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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