Чоловік, який повалив Ханукію у Дніпрі отримав судовий вирок

Шевченківський районний суд Дніпра ухвалив вирок чоловіку, який повалив ханукальний світильник під час святкування юдейського свята Хануки. Про це йдеться у Telegram каналі Об'єднаної єврейської громади України.
Вирок винесли за ч. 1 статті 161Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками КК України. Чоловіку присудили 1 рік позбавлення волі зі звільненням на 1 рік випробовувального терміну.
Підсудний визнав свою провину та вибачився перед єврейською громадою Дніпра.
Що відомо
- Ханукія – це світильник, який запалюють протягом восьми діб під час юдейського свята Ханука.
- 29 листопада 2021 року близько 6 години ранку у Шевченківському районі міста Дніпро повалили ханукальний світильник та втекли з місця події.
- Правоохоронці затримали п’ятьох чоловіків від 17 до 20 років та доставили їх до відділення поліції.
- Слідчі відділення поліції №7 відкрили кримінальне провадження за статтею “Хуліганство”. Санкція даної статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.
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