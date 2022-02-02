Троє львів'ян вирушать у експедицію до Антарктиди. Що досліджуватимуть

У 27-у Українську антарктичну експедицію вирушать 14 учасників: 9 вчених, лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін. Серед них — троє львів’ян — це біологи Сергій Глотов та Марта Дзиндра. А також один із наймолодших учасників українських експедицій — 21-річний Володимир Хомко. Він забезпечуватиме на станції зв’язок. Про відбір до команди та очікування щодо подорожі Суспільному розповіли учасники експедиції Сергій Глотов та Володимир Хомко.

Львів'янин Сергій Глотов — біолог. Він досліджуватиме фауну Антарктиди, зокрема імператорських пінгвінів, тюленів та китів.

"Я хочу побачити китів, хочу побачити морських леопардів, пінгвінів. Побачити і повивчати. Я маю наукові ідеї, які хочу втілити в життя, вивчаючи живі організми, тварин, перевірити якісь свої гіпотези. Склад біологів – три людини. І кожен один одному допомагати будемо і вивчати як морських, наземних, так і водних тварин. Це буде комплексна програма, яка буде охоплювати і рослинний, і тваринний світ", — каже учасник експедиції Сергій Глотов.

Зараз він працює біологом у Львівському природничому музеї.

"Приємно, що Львів буде представлений трьома учасниками. Але ми там представляємо Україну. А хто звідки – то таке. Командна робота і все залежить не від однієї людини, а від команди, успіх всієї експедиції", — додає Сергій Глотов.

Суспільне Львів Біолог Сергій Глотов

Володимир Хомко — системний адміністратор та працівник ІТ-галузі. Йому — 21 рік і він стане наймолодшим працівником на станції "Академік Вернадський" у цій експедиції.

"За безпеку наукових даних можна не переживати. Там є мережа, комп’ютерна мережа, багато комп’ютерів, серверів, це все потрібно підтримувати. І навіть просто якщо в когось "Windows" полетить чи потрібно встановити якусь програму – це теж треба буде робити", — каже Володимир Хомко.

14 учасників української експедиції відібрали серед майже 140 тих, хто хотів потрапити до складу полярників.

"Для системного адміністратора – це, звичайно, треба досвід, схожий до роботи, яка буде на станції, і здоров’я. І такі ще навички, наприклад, я маю значок альпініста України. І тому навички альпінізму знадобляться в Антарктиді. Також з нами проводилось багато психологічних тестів і дивились – чи ми підійдемо один одному. Бо 14 людей будуть жити в замкнутому колективі. І тут дуже важливо, як люди зживуться один з одним", — каже Володимир Хомко.

Суспільне Львів Учасник експедиції Володимир Хомко

Ця експедиція буде 27-ю, яка вирушить на станцію "Академік Вернадський".

"Досвід перебування в Антарктиді, на антарктичній станції – це безцінний досвід для будь-якого науковця, біолога. Я бачу таку свою місію не тільки в тому, щоб провести наукові дослідження і отримати результати, новизну. Ми це постійно робимо, щодня, можна сказати. Але популяризувати ті напрямки наукової роботи, якою ми займаємося, щоб люди йшли, займалися експериментальною біологією. І вивчали тваринний і рослинний світ", — каже Сергій Глотов.

Конкретну дату старту експедиції ще не визначили. Втім, до вильоту з України усі її учасники мають бути готові впродовж місяця.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону