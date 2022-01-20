14 січня українська експедиція підкорила гору Вінсон в Антарктиді, висота якої сягає 4892 метри. Сходження українців тривало близько тижня.

Як розповів Суспільному керівник групи Валентин Сипавін, за весь час на Вінсон підіймалися менш як 10 альпіністів з України, тепер кількість українців, які підкорили найвищу гору Антарктиди, складає близько двох десятків.

"Гори кличуть альпіністів, у тому числі й такі віддалені, як в Антарктиді. Вперше вдалося зібрати експедицію, в якій взяли участь 10 людей, у тому числі й дві дівчини з Дніпра, це Марина Філатова та Ірина Караган, чоловіки — з Харкова, Києва, Львова та Луганщини. Кожен готувався самостійно", — розказав Сипавін.

Учасники експедиції — досвідчені альпіністи, серед них були й ті, хто ходили на Еверест, розповів керівник групи.

"Зараз серед альпіністів-любителів є популярною програма "Сім вершин": суть у тому, щоб піднятися на найвищі точки усіх семи континентів. В Україні таку програму виконали лише три людини", — зазначив Валентин Сипавін.

Через карантинні правила потрапити в Антарктиду складно, розповів альпініст. Так, документи про щеплення учасникам сходження треба було подати за 45 діб до прильоту до Чилі, а також кілька разів робити тести.

"Ми прилетіли в Антарктиду з Чилі, літак доставив нас углиб материка, сіли на лід. Політ тривав близько п'яти годин. На цьому льодовику є базовий табір, яким користуються усі, хто хоче піднятися на Вінсон. Зараз у південній півкулі літо, в Антарктиді зараз полярний день, ночі не буває", — пояснив керівник групи.

За його словами, зазвичай на сходження йде 12 днів.

"Бувало таке, що через погоду експедиції залишалися в Антарктиді на місяць. Ми піднялися швидше, бо знали прогноз. У день, коли ми піднялися, сходило близько 45 людей, але через сильний вітер усі, окрім нас, розвернулися. Ми зайшли на гору двома зв'язками по п'ятеро людей. У декого було обмороження", — розповів Сипавін.

Альпініст розповів, що на горі було холодніше, ніж на Евересті.

"Антарктида — холодний материк: спимо на льоду, йдемо — по льоду. Усе екіпірування таке, як потрібне на Еверест. Було навіть холодніше, ніж на Евересті", — каже харків'янин.

З Антарктиди група полетіла швидше, ніж планувалося — у таборі в декого з альпіністів виявили коронавірус, тому людей евакуювали на материк.

Читайте також

"Велике прибирання". Станцію "Академію Вернадський" розчищають від рекордних снігових заметів