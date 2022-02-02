"Хіджаб – це мій оберіг": іноземні студентки з Тернополя про свій одяг

У Тернопільському медуніверситеті навчається понад три тисячі іноземних студентів із 63 країн. Є серед них і мусульманки, які щодня носять хіджаб. Про це розповіла Суспільному прессекретарка Яніна Чайківська.

Агбула Містура Аденіге – з нігерійської мусульманської родини.

"Носіння хіджабу – це є мій особистий вибір. І це дотримання традицій, які існують у моїй сім’ї. Цей одяг може бути різних кольорів: фіолетовий, рожевий, пурпуровий, білий, чорний. Я ношу чорний, бо він мені найбільше подобається. Часом просто я ловлю погляди людей, це переважно старші люди або діти, які на мене дивляться здивовано", – розповідає студентка.

Суспільне Тернопіль Агбула Містура Аденіге – студентка з Нігерії

Сумея Мохамуд Абдулла у Тернопіль приїхала з Кенії. Вона каже, що хіджаб – це невід’ємна частина життя мусульманок, про його носіння йдеться у Корані.

"Ми повинні закривати свою красу, своє тіло, все, що може нас показати, щоб ми могли віддано служити Господу. Виходити без хіджабу на вулицю не можна. Цей одяг можна зняти лише вдома або в присутності інших жінок. Також без хіджабу жінка може бути у присутності свого чоловіка. Це все залежить від того, хто знаходиться біля вас. Якщо це мій тато, мій брат, моя сестра, моя мама, я можу ходити без хіджабу і не зобов’язана себе закривати", – розповідає Сумея.

Суспільне Тернопіль Сумея Мохамуд Абдулла – студентка з Кенії

За словами дівчини, українці з цікавістю розпитують її про хіджаб.

"Єдине, де я відчуваю дискримінацію – це в аеропортах. Тому, що є така усталена думка, що люди-мусульмани, особливо з темною шкірою, одягнені в темне, можуть робити щось погане. До цих людей підвищена увага і в аеропортах ретельніше перевіряють".

Сумея каже, що в хіджабі почувається комфортно й впевненіше.

Суспільне Тернопіль Хіджаб – одяг, який привертає увагу

"Хіджаб – це мій оберіг", – розповіла дівчина.

Суспільне Тернопіль Щоб одягнути хіджаб – дівчині потрібно 2 хвилини

У Тернопільському медичному університеті імені Горбачевського навчаються студенти з 63 країн світу, – каже прессекретарка Яніна Чайківська.

"Серед студентів є представники різних релігій, різних культур. І ми ставимося до них з повагою, з цікавістю. Стараємося організовувати різні заходи, щоб вони між собою комунікували і краще розуміли один одного", – каже Яніна Чайкіська.

Суспільне Тернопіль Носити хіджаб – зручно

Всесвітній день хіджабу відзначають 1 лютого з 2013 року. Започаткувала його мусульманка Назмі Кхан. Її сім'я переїхала з Бангладешу до Америки. Через свої релігійні переконання Назмі продовжувала носити національний одяг, попри нерозуміння з боку оточення. Тому дівчина почала розповідати усім про історію і традиції хіджабу. А потім запропонувала створити свято, щоб подолати негативні стереотипи про іслам.

Читати також

Всесвітній день хіджабу у Києві. Троянди та історія "хустки"

Читайте нас у Telegram- екстрені новини

Підписуйтеся на Суспільне Тернопіль у Viber

Приєднуйтеся до нас в Instagram