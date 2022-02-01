Всесвітній день хіджабу у Києві. Троянди та історія "хустки"

1 лютого відзначають Міжнародний день хіджабу. Жінкам столиці у межах акції, яка присвячена до Всесвітнього дня хіджабу, роздавали троянди та солодощі. Сьогодні мусульманки в усьому світі нагадують про важливість і красу хіджабу — одягу, що відповідає канонам Ісламу. Більше у фоторепортажі Суспільного.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

"Сьогодні міжнародний день хіджабу, ми б хотіли поділитися своєю радістю з жінками України. Жінка мусульманка вона освічена, радісна і ми хотіли привітати цих жінок", – розповіла Жанна Рандіна, мусульманка-українка.

Жанна українка, яка свідомо сповідує іслам і носить хіджаб.

"Батьки мої не мусульмани, це мій дорослий свідомий вибір. Що мене зацікавило? Правда, істина. Я була християнкою, як всі, але серце не лежало, ніколи до цього не розуміла", – зазначила вона.

Фото: Єлизавета Серватинська, Суспільне Як відзначили День хіджабу у Києві

Хіджаб – це арабський термін, він означає, що тіло жінки має бути покрите таким чином, щоб було видно лише овали лиця і кисті, а все інше має бути закрите.

"Хіджаб – це більш широке поняття, це прикрите тіло. Ми звикли вживати це слово до слова хустка. Як робила українська жінка, як робили наші бабусі. Вони були в принципі в хіджабі, вони були в хустках", – пояснила Рандіна.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Президентка Всеукраїнської асоціації мусульманок Катерина Юрченко заявила, що сьогодні організатори акції роздали кілька тисяч троянд по всій Україні, в Києві близько 300.

"Я українка. Я прийняла іслам у 2014 році, тепер я показую суспільству, що іслам це мила і красива релігія, яка закликає до добра. Я закриваю волосся коли це необхідно від поглядів чужих людей, чоловіків. Вдома я, звісно, коли немає гостей, ходжу без хіджабу. Це розповсюджений стереотип, що ми не знімаємо його чи купаємось в ньому – ні. Вдома ми можемо порадувати сім'ю своїм гарним охайним виглядом", – розповідає Катерина.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

На її думку, зараз суспільство називає хіджабом хустинку, але відповідно до ісламу це вбрання, яке закриває все тіло крім обличчя і кистей рук.

"У такому вигляді ми виходимо на люди та виконуємо намаз. Так ходила і Свята Діва Марія, мати пророка Ісуса. Ми, мусульманки, хочемо наслідувати її приклад, тому що вона найкраща жінка всіх часів", – додала президентка асоціації.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

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