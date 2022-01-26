У місті на Полтавщині вдруге за пів року підвищили тариф на проїзд

У місті Лубни на Полтавщині на 2 гривні зріс тариф на проїзд у громадському транспорті. Таке рішення ухвалили 26 січня під час засідання виконавчого комітету Лубенської міськради. Підтримали його 24 члени виконкому, повідомив Суспільному перший заступник Лубенського міського голови Олег Соболєв.

Проєкт рішення про підвищення вартості проїзду на голосування ставили двічі. Під час першого для ухвалення документу не вистачило голосів.

Підняли ціну на проїзд у маршрутках на прохання перевізників – із 8 до 10 гривень. Школярі їздитимуть за старою ціною в учбові дні.

У Лубнах працює два приватних перевізники – Дмитро Волик та Олександр Тараненко. Під час засідання також ухвалили рішення про розірвання договорів із ними. "За" проголосували 27 членів виконавчого комітету.

Підставою для цього стало невиконання умов договору, а саме невиїзд на маршрути, каже виконувач обов’язків керівника юридичного відділу Лубенської міськради Максим Євтушевський. Від 25 листопада перевізники не працювали на маршрутах тому, що на засіданні виконавчого комітету міської ради не проголосували за підвищення тарифу на проїзд до 10 чи 12 гривень.

Суспільне Полтава Зупинка у місті Лубни

Давати коментарі кореспондентам Суспільного приватні перевізники відмовилися. Під час засідання виконкому Дмитро Волик сказав:

"Ми не хотіли ці маршрути брати. Розмова була така, що треба їх взяти, а далі будуть вирішувати всі питання. Вони (маршрути – ред.) збиткові. Ми пропонували, щоб обстежили маршрути, порахували, скільки треба грошей на паливо, зарплати і на податки. Не врахували ні запчастини, ні дохід. Тепер всі у місті вважають, що ми порушуємо якісь правила, які нам нав’язали, розривають з ними договори".

Перевізники, з якими розірвали договори також можуть барти участь у наступному конкурсі, каже перший заступник Лубенського міського голови Олег Соболєв.

"Поки не розірвуться існуючі договори, не може оголошуватися процедура конкурсу на нові. Рішення про розірвання договорів виконком підтримав, але договори розриває юридична служба. До моменту проведення нового конкурсу перевізники повинні здійснювати перевезення. До визначення нового переможця", – повідомив Суспільному Соболєв.

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