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У пошуках автентичних сюжетів: жителів Харківщини просять поділитися казками та оповідками
КУЛЬТУРАРегіони

У пошуках автентичних сюжетів: жителів Харківщини просять поділитися казками та оповідками

Марія Солодовнік
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У пошуках автентичних сюжетів: жителів Харківщини просять поділитися казками та оповідками Unsplash

Харківський обласний центр культури та мистецтв розпочав акцію зі збору казок, легенд та оповідок Харківщини.

Під час акції організатори сподіваються знайти автентичні сюжети усної народної творчості, які ще не фіксувалися дослідниками на Харківщині, повідомляє обласний Департамент культури та туризму.

Твори збиратимуть протягом чотирьох місяців та презентують найцікавіші казки, легенди та оповідки до Дня захисту дітей.

Записані на аудіо, відео чи текстом народні казки Харківщини просять надсилати на електрону адресу [email protected]

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