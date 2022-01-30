3 лютого у YermilovCentre відбудеться творчий вечір письменника Сергія Жадана та художника Гамлета Зіньківського.

Подія складатиметься з двох частин: розмови про творчість Гамлета та читання поезії Жадана, повідомили у YermilovCentre 30 січня.

"Сергій Жадан — харківський письменник, поет і прозаїк, який вже не перший рік співпрацює з художником. Їх мистецький діалог можна спостерігати у збірці віршів "Антена" та романі Сергія "Месопотамія", — йдеться у повідомленні.

Захід розпочнеться о 18:00, вхід — безплатний, з дотриманням вимог карантину, сказано у повідомленні.

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