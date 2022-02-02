У Луцьку попрощалися зі скульптором Миколою Голованем

У луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі 2 лютого прощалися зі скульптором Миколою Голованем, який помер на 79 році життя у ніч на 1 лютого.

Як розповіла Суспільному начальниця управління туризму та промоції Луцька Катерина Теліпська, у пам'ять про Миколу Голованя в обласному центрі Волині його ім'ям мають намір назвати сквер на вулиці Драгоманова, 25, де розташовані його скульптури та скульптури його сина.

Суспільне Волинь

"І в парку імені Лесі Українки, і на Драгоманова, 25. Кожна скульптура – це частина Миколи Голованя. До нього приїжджало багато людей, як звичайні українці, так і літератори, письменники, музиканти і сьогодні в соцмережах можна побачити скільки хороших слів пишуть про пана Миколу", – каже Катерина Теліпська.

Суспільне Волинь Катерина Теліпська

Товариш Миколи Голованя та екскурсовод Дмитро Безвербний розповів: найкраща пам'ять про скульптора – аби його будинок називали "Будинком Голованя", а не "Будинком з химерами".

Суспільне Волинь Дмитро Безвербний

"Найкраща пам'ять про нього і про сина, коли ми не називаємо його будинок "Химер", а будинок Голованя чи скульптора, адже це найкраща пам'ять, Микитович не любив назву "Химери", бо для нього це робота життя і місце любові", – зазначив Дмитро Безвербний.

Зі слів Дмитра Безвербного, митець був дуже щирим і добрим до кожного. "Я Миколу запам’ятаю його щирістю та добротою. Він був космосом. Навіть, коли йому боліло, він все одно виходив та посміхався", – каже лучанин.

Суспільне Волинь Будинок Голованя на вулиці Лютеранській, 9

Друг луцького скульптора Володимир Павлік розповів, що Микола Головань був фанатично відданий своїй роботі.

Суспільне Волинь Товариш Володимир Павлік

"Це та робота, яку він любив. Казав: важка та робота, яку не любиш, а він працював зранку і до ночі, і цим жив, нам це залишив. Кожна локація, яка там є – це вернісаж. Це людина, яка збирала тисячі людей, і зараз будуть, щоб по-доброму провести людину", – додав лучанин.

Суспільне Волинь

Поховали Миколу Голованя на кладовищі у селі Липини в Луцькому районі.

Що відомо

Микола Головань народився у селі Теремно під Луцьком у 1943 році. Навчався у Львівському училищі декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша. У 1971 році скульптор відкрив першу персональну виставку у кінотеатрі "Промінь": скульптура, живопис, графіка.

Дім Миколи Голованя входить до п'ятірки екстравагантних будівель України. Ця споруда прикрашена більше, ніж п’ятьмастами скульптурами різних стилів.

У місті Микола Головань виготовляв композиції для Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, елементи дитячого містечка "Диво", пам'ятний знак на місці поховання розстріляних в’язнів, а також пам’ятники загиблим воїнам-афганцям в селі Линів Локачинського району Волинської області, пам’ятний хрест в Національному історико-меморіальному заповіднику "Поле Берестецької битви".

У 2016 році за вагомий внесок у розвиток естетичного і високохудожнього середовища в місті Луцьку, а також популяризацію образотворчого мистецтва, скульптору присвоєно звання "Почесний громадянин міста Луцька".

Не стало відомого луцького скульптора у ніч на 1 лютого. Микола Головань помер на 79-му році життя.

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