Помер луцький скульптор Микола Головань

У Луцьку на 75-му році життя помер скульптор Микола Головань. Про це Суспільному повідомив заступник начальника управління інформаційної роботи міськради Олександр Олішевський.

Скульптора не стало у ніч на 1 лютого.

Причина смерті Миколи Голованя поки не відома, як і те, коли з ними прощатимуться, — каже Олександр Олішевський. На оперативній нараді Луцького міського голови пам'ять Миколи Голованя вшанували хвилиною мовчання.

Як повідомив Луцький міський голова, на честь скульптора в обласному центрі облаштують сквер. Його розмістять на вулиці Драгоманова, де зібрано багато робіт Миколи Голованя.

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