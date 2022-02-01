Помер луцький скульптор Микола Головань

У Луцьку на 75-му році життя помер скульптор Микола Головань. Про це Суспільному повідомив заступник начальника управління інформаційної роботи міськради Олександр Олішевський.
Скульптора не стало у ніч на 1 лютого.
Причина смерті Миколи Голованя поки не відома, як і те, коли з ними прощатимуться, — каже Олександр Олішевський. На оперативній нараді Луцького міського голови пам'ять Миколи Голованя вшанували хвилиною мовчання.
Як повідомив Луцький міський голова, на честь скульптора в обласному центрі облаштують сквер. Його розмістять на вулиці Драгоманова, де зібрано багато робіт Миколи Голованя.
Що відомо
- Микола Головань народився у селі Теремно під Луцьком у 1943 році. Навчався у Львівському училищі декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша.
- У 1971 році скульптор відкрив першу персональну виставку у кінотеатрі "Промінь": скульптура, живопис, графіка.
- Дім Миколи Голованя входить до ТОП-5 екстравагантних будівель України. Ця споруда прикрашена більше, ніж п’ятьмастами скульптурами різних стилів.
- У місті Микола Головань виготовляв композиції для Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, елементи дитячого містечка "Диво", пам'ятний знак на місці поховання розстріляних в’язнів, а також пам’ятники загиблим воїнам-афганцям в селі Линів Локачинського району Волинської області, пам’ятний хрест в Національному історико-меморіальному заповіднику "Поле Берестецької битви".
- У 2016 році за вагомий внесок у розвиток естетичного і високохудожнього середовища в місті Луцьку, а також популяризацію образотворчого мистецтва, скульптору присвоєно звання "Почесний громадянин міста Луцька".