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На Тернопільщині молодь збирає та оцифровує давні фото своєї громади
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На Тернопільщині молодь збирає та оцифровує давні фото своєї громади

Ірина Моргун
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На Тернопільщині молодь збирає та оцифровує давні фото своєї громади Суспільне Тернопіль

Майже дві сотні фотографій зібрали члени молодіжної ради Підволочиська під час проєкту "Зберегти пам'ять". Про це Суспільному повідомив координатор проєкту Сергій Гіс.

Це старі світлини будівель, вулиць і людей з Підволочиської громади.

На Тернопільщині молодь збирає давні фото своєї громадиПідволочиська молодіжна рада

Місцевий костел

"Збираємо та оцифровуємо давні світлини, щоб зберегти історичну пам'ять", – каже Сергій Гіс.

На Тернопільщині молодь збирає давні фото своєї громадиПідволочиська молодіжна рада

Залізничний вокзал

За його словами, всі зібрані та оцифровані фотографії планують передати в Підволочиський музей, бібліотеку та місцеву селищну раду.

На Тернопільщині молодь збирає давні фото своєї громадиПідволочиська молодіжна рада

Колишня мерія Підволочиська (сучасна музична школа)

Оцифровані фотографії, які зібрали, реалізовуючи проєкт "Зберегти пам'ять", виклали у вільний доступ, розсортувавши у 12 тематичних папок.

На Тернопільщині молодь збирає давні фото своєї громадиПідволочиська молодіжна рада

Вілла Громницьких (тепер тут музей ім.О Ковча)

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