Майже дві сотні фотографій зібрали члени молодіжної ради Підволочиська під час проєкту "Зберегти пам'ять". Про це Суспільному повідомив координатор проєкту Сергій Гіс.
Це старі світлини будівель, вулиць і людей з Підволочиської громади.
Підволочиська молодіжна рада
"Збираємо та оцифровуємо давні світлини, щоб зберегти історичну пам'ять", – каже Сергій Гіс.
Підволочиська молодіжна рада
За його словами, всі зібрані та оцифровані фотографії планують передати в Підволочиський музей, бібліотеку та місцеву селищну раду.
Підволочиська молодіжна рада
Оцифровані фотографії, які зібрали, реалізовуючи проєкт "Зберегти пам'ять", виклали у вільний доступ, розсортувавши у 12 тематичних папок.
Підволочиська молодіжна рада
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