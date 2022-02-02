Майже дві сотні фотографій зібрали члени молодіжної ради Підволочиська під час проєкту "Зберегти пам'ять". Про це Суспільному повідомив координатор проєкту Сергій Гіс.

Це старі світлини будівель, вулиць і людей з Підволочиської громади.

Підволочиська молодіжна рада Місцевий костел

"Збираємо та оцифровуємо давні світлини, щоб зберегти історичну пам'ять", – каже Сергій Гіс.

Підволочиська молодіжна рада Залізничний вокзал

За його словами, всі зібрані та оцифровані фотографії планують передати в Підволочиський музей, бібліотеку та місцеву селищну раду.

Підволочиська молодіжна рада Колишня мерія Підволочиська (сучасна музична школа)

Оцифровані фотографії, які зібрали, реалізовуючи проєкт "Зберегти пам'ять", виклали у вільний доступ, розсортувавши у 12 тематичних папок.

Підволочиська молодіжна рада Вілла Громницьких (тепер тут музей ім.О Ковча)

Читати також

У селі на Тернопільщині зберігся давній весільний обряд.

На Тернопільщині є хутір, де працює астроном, на честь якого названо малу планету.

Читайте нас у Telegram- екстрені новини

Підписуйтеся на Суспільне Тернопіль у Viber

Приєднуйтеся до нас в Instagram