У пологовому будинку Кропивницького доглядають покинуту дівчинку, у перинатальному центрі – півторамісячного хлопчика. Звідти Дениса забрали до будинку малюка. "Звикли, – зі сльозами розповіла Суспільному медсестра Світлана Заїка. – Він любить руки наші, реагує на наші голоси, вже дуже звикли". Історію двох покинутих малюків – читайте нижче.

Дівчинка народилася 22 січня з вагою 3170 грамів, зростом 51 сантиметр. Ім’я їй ще не дали, розповіла завідувачка відділення сумісного перебування матері і дитини пологового будинку Тетяна Озимай. Жінка народила дитину і пішла.

“Це доношена дитина, абсолютно здорова, мама народила і покинула дитину. Відмову вона не писала”.

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Лікарка говорить, згідно закону України протягом двох місяців батьки мають право передумати, прийти і забрати свою дитину.

Суспільне Кропивницький

У перинатальному центрі доглядають півторамісячного Дениса. Так його назвала мама, яку позбавили батьківських прав. Він народився 15 грудня з вагою 3440 грамів і зростом 51 сантиметр, розповіла керівниця центру Тетяна Мітєва.

“Денис вчасно народився. Ніякої патології немає у дитини. Матір була позбавлена батьківських прав і Денис залишився на вихованні нашого медичного персоналу”.

Забрати Дениса до кропивницького будинку малюка прийшла начальниця служби у справах дітей Соколівської громади Мар’яна Побережник.

Каже: йому надали статус дитини позбавленої батьківського піклування. Виконавчим комітетом Соколівської сільської ради ухвалили рішення про влаштування його до будинку маляти. “По досягненню ним двомісячного віку, дитина буде взята на облік з усиновлення і потім будемо підшукувати йому батьків. Рішення ухвалювала Соколівська сільська рада, оскільки мама проживає саме на території Соколівської сільради”.

Медична сестра Світлана Заїка каже, звикла до дитини. "Він любить наші руки, нашу опіку, ми його як могли підтримували, годували, виносили на вулицю, щоб отримував сонечко, вітамін D. В суботу й неділю мене не було, я прийшла – вже зовсім інша дитина, він росте на очах, змінюється, у нього емоції..."

Суспільне Кропивницький

Покинутих дітей можуть усиновити, влаштувати в прийомну родину або в будинок сімейного типу, каже завідувач сектору управління з питань захисту дітей Кропивницької міськради Микола Селіванов.

“У нас на обліку перебувають 386 дітей – це загальна кількість всіх дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Саме покинутих дітей у пологовому у нас двоє, але щодо однієї дитини батьки змінили свою думку та виявили бажання забрати у родину. Щодо іншої дитини, буде зареєстроване рішення виконкому в органах РАЦСу та вжиті заходи соціально-правового захисту”. У батьків дівчинки, яка перебуває у кропивницькому пологовому будинку є півроку, щоб передумати і забрати дитину додому.

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