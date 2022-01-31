У Херсоні почали відсторонювати від роботи невакцинованих працівників

Невакцинованих медпрацівників, комунальників та працівників органів місцевого самоврядування почали відсторонювати від роботи. Щепитись вони мали до 31 січня. Чи є у Херсоні ті, хто через відсутність щеплень на роботу не вийде, з’ясовувало Суспільне.

Із 31 січня до переліку професій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, внесли ще три категорії. Це працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я та комунальних підприємств, установ і організацій. Працівників, які досі не отримали принаймні одну дозу вакцини, мають відсторонити від роботи без збереження заробітної плати. Громадяни ставляться до цього по-різному.

"Ми вважаємо, що категорично не потрібно цього робити. Мають бути якісь медичні показники, щоб проводити вакцинацію, а не так, як у нас зараз проводиться всім підряд без з’ясувань, без визначення побічних ефектів", - каже одеситка Ірина.

"Я вважаю, що в закладі мають працювати люди вакциновані, бо невакциновані люди, бувають, можуть приховувати різні хвороби. А хто буде працювати, хто нас буде лікувати, якщо всіх звільнити? І без того не вистачає медиків нам", - каже херсонка Катерина.

"Я до цього ставлюсь позитивно, тому що така ситуація в Херсоні, що треба вакцинуватися всім. А якщо ще й лікар невакцинований, то я до цього лікаря не піду", - говорить Владислав.

Сімейний лікар Олександр Некряч говорить, зробив щеплення щойно в Херсоні з’явилася така можливість

"Вакцинацією задоволений, ефект є – сам не хворів. Наші колеги всі вакциновані, також усім пацієнтам наполягаємо, рекомендуємо, роз’яснюємо, чим усе може скінчитися в разі невакцинування", - говорить лікар.

З понад тисячного колективу лікарні імені Карабелеша тільки двоє відсторонені від роботи через небажання вакцинуватися, говорить директорка Алла Малицька

"На сьогодні наш колектив підійшов до того, що ми майже стовідсотково вакциновані. Безумовно, як у кожному колективі, є люди, які відмовляються вакцинуватися. У нас таких дві особи – одна медична сестра, одна – молодший медичний персонал. Вони мають таку позицію, що не хочуть вакцинуватися, тому відсторонені від роботи. З ними проведена роз’яснювальна робота і ці співробітники думають, вакцинуватися в подальшому чи ні", - сказала Алла Малицька.

Працівники органів місцевого самоврядування відповідально ставляться до вимоги щепитися, говорить голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. За його словами, він сам і всі дорослі члени його родини вакцинувались

"Серед більш ніж 60 працівників обласної ради відсторонених немає. Я можу сказати по собі особисто, що мені за день доводиться спілкуватися з великою кількістю людей і мати якісь тактильні контакти. І якщо на сьогодні не мати захисту, а в усьому світі вже визнано, що захист один-єдиний – це вакцинація, то ми і себе, і оточуючих втягуємо в особливу небезпеку, яка може виникнути", - каже Самойленко.

Серед працівників комунальних установ Херсона є люди, котрі не хочуть робити щеплення, розповіла Марина Іванова.

"На цей момент у нас вакциновані одним щепленням 116 водіїв, двома – 170 чоловік, 15 людей мають відвід по медичних показниках. 37 водіїв, які з різних причин поки що не вакциновані, ми протягом місяця поступово відсторонювали від роботи", - каже начальниця відділу експлуатації КП «Херсонкомунтранссервіс» Марина Іванова.

Згідно з постановою Кабміну, робочі місця за такими людьми зберігаються на відміну від зарплати.

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