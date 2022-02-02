На Херсонщині за добу виявили 837 випадків захворювання на COVID-19

У Херсонській області за минулу добу, 1 лютого, діагностували 837 нових випадків захворювання на COVID-19. Це майже вдвічі більше ніж попередньої доби.

Інформацію це опублікували на сторінці у Facebook Херсонської облдержадміністрації.

За нею, найбільше випадків зафіксували у Херсонському районі. Там за добу COVID-19 виявили у 670 людей. Ще 67 випадків захворювання виявили у Скадовському районі, 35 - у Генічеському, 33 - у Каховському та 32 - у Бериславському районі.

Серед захворілих 125 дітей. 410 хворих перебувають на самоізоляції, до лікарень госпіталізували 27 людей.

За минулу добу одужали 72 людини, які хворіли на COVID-19, одна людина померла.

Тож наразі в області 86 580 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За минулу добу, 31 січня, в Херсонській області підтвердили 441 випадок захворювання на COVID-19. Серед них 33 дитини та 21 медичний працівник.

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