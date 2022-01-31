На хутір Вільний Птах на Тернопільщині щоліта з сім’єю приїжджає астроном Іван Климишин – професор Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника і доктор фізико-математичних наук.

За словами чоловіка, на хуторі він і працює, і відпочиває. Із 1993 року він став Академіком Академії наук вищої школи України. Чотири рази був людиною року в США. На його честь назвали малу планету між Марсом і Юпітером.

"Найближче до хутора село – Москалівка. Там у 1933 році одна з місцевих жительок готувалася пекти паски, але не витерла добре сажу, а для випікання пасок треба було добре напалити піч. Вона почала палити і сажа зайнялася. А дахи на хатах були солом’яні і полум’я кинулося на ті дахи. Тоді згоріло пів села. Але все було застраховане, це означало, що польська влада повинна була виплатити кожному господареві величезну суму грошей. Вирішили людей з кожної другої хати виселяти на хутори. Почали будувати 15 хуторів. Туди мали переселитися 25 сімей. Мої діти назвали цей хутір Вільний Птах. Тут просторо, вільно", – розповідає чоловік.

Суспільне Тернопіль На хуторі відпочивають і онуки Івана Климишина

У проєкті Суспільного "Історії (не) забутих сіл Тернопільщини" Іван Климишин розповів, що виріс на цьому хуторі.

Суспільне Тернопіль Хутір оточений невеликим лісом

"Коли ми жили на цьому хуторі – було дуже весело. Взимку на Різдвяні свята ми колядували, на Новий рік - засівали, а перед Йорданом – щедрували. Ми жили тут гарно, дружно. Цікавими були й весільні обряди. Вели молодого, кожен міг його зупинити і "перепити". Тобто, перед ним ставили сніп жита і відро з водою, тоді молодий мусив зупинитися і тому, хто його зупинив – мав дати злотий. Весілля гуляли три дні".

Батько Івана Климишина обробляв землю, мав 4 гектари поля. А ще, він ремонтував чоботи.

"Батько на одне око не бачив і все одно працював. Я був малим, але все ж розумів, що то була дуже важка робота. Йому за це платили, але це було небагато грошей. А мій дідусь навчив мене писати і молитися", – розповідає астроном.

Суспільне Тернопіль На хуторі збереглися глиняні хатини

Дочка Івана Климишина – Ольга каже, що любить приїжджати на цей хутір.

"Коли приїжджаєш сюди – відчуваєш свободу: вітер віє, сонце світить і я купаюся у його променях. Пам’ятаю, як ми в дитинстві хутір назвали - Вільний Птах, бо він дійсно вільний. Тато підтримав нашу ідею дати хутору таку назву і так вона й збереглася", - розповідає жінка.

Суспільне Тернопіль Дочка науковця – Ольга климиш

"На нашому подвір’ї є літня кухня, є прибудова, де можна було спати, є стіл просто неба, на якому ми готуємо їсти. Хату будували тимчасово, мали збудувати її в іншому місці, але так уже й залишилося. У ній є дві кімнати. В одній з кімнат – реставрована піч. На стінах – старі ікони, вишиті рушники і килими", – каже Ольга Климишин.

Суспільне Тернопіль На кухні сім'я зберігає посуд та інші побутові речі

Є на хуторі й кабінет Івана Климишина, там він написав третину своїх книжок.

Суспільне Тернопіль У кабінеті астроном працює за будь-якої погоди

Це вуличний кабінет астронома.

Суспільне Тернопіль У кабінеті науковець зберігає книжки

Астроном має 120 публікацій, окрім газетних.

"Загалом більшість книжок батько написав на хуторі. Я також. Свою кандидатську роботу написала саме тут і третину докторської – теж. Колись до нас приїхав Владика Іриней з Риму. Він сказав, що не був в Африці, не бачив, як живуть бідні племена, але тепер він не має потреби туди їхати, бо тут він вже побачив таке бунгало на нашому хуторі. Тобто, це не той професор, який їздить на Канарські острови. Цей професор їздить на рідний хутір, бо для нього і для нас це найдорожче місце на землі. Воно нас сюди кличе, воно надихає і дає заряд на рік", – каже жінка.

Суспільне Тернопіль На Тернопільщині є хутір, де працює астроном, на честь якого названо малу планету

Іван Климишин пригадує, що пережив складні часи, це позначилося на його здоров’ї.

"У 1945 році батько ще був в армії, а треба було везти зерно до Корначівки. Була спека, вдень до 40 градусів. В нас було 46 кілограмів зерна, але треба було здати перший хліб державі. А вночі почав падати сильний град. Я лежав і застудив лівий бік, після того почав хворіти, у мене почався плеврит, потім туберкульоз і з туберкульозом я живу донині. Я три роки лікувався в санаторіях, оздоровчих закладах. Докторську дисертацію написав у Ворохті під час лікування. Там ще й познайомився з дружиною. На 89-му році життя не маю про що шкодувати", – каже науковець.

За словами дружини астронома, на хутір вільний птах їхня сім’я приїжджає 52 роки поспіль.

Суспільне Тернопіль На Тернопільщині є хутір, де працює астроном, на честь якого названо малу планету

"Іван повністю віддався науці. Він прокидається о 4 ранку і починає працювати. Він був такий працьовитий завжди. Він займався наукою, а я – дітьми і батьками. Піклувалася про його здоров’я, стежила за його харчуванням. Дякувати Богу, ні діти, ні я туберкульозом не заразилися. Вже і онуки наші виросли. Хочеться квіти садити, щоб щось його тішило", – розповідає дружина Івана Климишина – Катерина.

Суспільне Тернопіль Дружина науковця Катерина Климишин

"Це місце треба любити і тоді все решта не буде мати ніякого значення. Це так, як і в стосунках з людьми. Якщо ти людину любиш, то ти всіх її недоліків не бачиш, бо ти дивишся очима любові. Тому ми на це все так дивимся. Для тих, хто приїжджає – це трохи дико виглядає, що в XXI столітті люди радіють, що живуть в таких умовах. Але це є наше, рідне. Нам тут добре", – каже дочка науковця Ольга Климишин.