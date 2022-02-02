У Рукшині Чернівецької області два тижні шукають 22-річного хлопця, який залишив записку вдома та зник. Поки правоохоронці не знайшли жодних його слідів.

Про це Суспільному Буковина повідомили у пресслужбі нацполіції області.

Поліцейські оглянули ліси та закинуті будинки поблизу місця, де хлопця бачили востаннє. Там не знайшли особистих речей чи одягу, які б означали, що зниклий перебував на тій території. Зараз відпрацьовують версію, що хлопець міг поїхати в іншу область й бути там.

Пошуки триватимуть, поки хлопця не знайдуть.

Будинок лісівника, біля якого хлопця бачили востаннє. Фото: Суспільне

Раніше Суспільне розповідало про пошуки 22-річного Ігоря Паращука. Востаннє його бачили ввечері 19 січня у Рукшині, де мешкає його дівчина. Він студент коледжу. Відомо, що перед зникненням залишив записку, де розповідає про стосунки з дівчиною. Із собою мав теплі речі, термос та прилад, що міряє рівень цукру в крові, бо має цукровий діабет, розповідала Суспільному мама дівчини Світлана Гермаківська.

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