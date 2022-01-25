На водоймах Чернівецької області рибалки виходять на кригу, яка може провалитися. Виходити на лід радять лише, коли він міцний, а на вулиці немає перепадів температури. Також з інвентарем, щоб за потреби врятуватись самому чи допомогти іншим рибалкам.

Про це Суспільному сказав прессекретар управління ДСНС області Сергій Бабчук.

За його словами, з собою потрібно мати мотузку або довгу палицю, щоб допомогти собі чи іншим в разі потрапляння під кригу. Небезпечно виходити на водойми нетверезим.

Рибалка та рятувальник на озері у Жовтневому парку Фото: Суспільне Рибалка та рятувальник на кризі

У парку Жовтневому — декілька рибалок та черговий матрос-рятувальник. Пенсіонер Василь Рубан розповідає, що займається риболовлею понад 40 років. Перед тим, як стати на лід, перевіряє його міцність за допомогою льодорубу та лопатки.

"Під лід провалювався чотири рази. Якщо лід дуже тонкий, я одягаю під низ рятівний жилет. Щоб не провалитися, головне не бігти, а повільно йти", – каже Василь.

На озері є і рибалки, які не носять з собою засобів безпеки.

Товщину льоду перевіряє матрос рятувальник Володимир Білоус. Він каже, якщо лід має менш як 7 сантиметрів – не дозволяє рибалкам виходити на кригу. Також між людьми має бути відстань у п'ять метрів.

У грудні та січні на водоймах області під лід ніхто не провалювався, повідомив прессекретар управління ДСНС Бабчук.

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