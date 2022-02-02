Колекція Павлоградського історико-краєзнавчого музею поповнилася новим експонатом – мечем епохи Середньовіччя. Про це повідомили на Facebook сторінці музею.

Меч музею подарував мешканець Павлограда Леонід Аксьоненко у рамках акції "Подаруй музею експонат". Чоловік ще у 1986 році став власником меча, однак дізнався про це значно пізніше.

Середньовічний меч знаходився на дні смітника у купі залізяччя на городі біля будинку Леоніда Аксьоненка. Чоловік прийняв меч за звичайний шматок заліза. Він вирішив використати його в господарстві і зробив з нього опору для навісу.

За інформацією у повідомленні на сторінці музею: одного разу в інтернеті Леонід побачив давні мечі, знайдені археологами та зрозумів, що залізна палиця, яка підпирає його навіс це - давній меч.

Адміністраторка групи музею Світлана Юдчиц каже: вивчення меча дає змогу припустити, що він відноситься до періоду раннього Середньовіччя. Меч має обоюдогострий клинок завдовжки 70 сантиметрів та завширшки 3,5 сантиметри. Його вага складає більше 1 кілограму. Такі мечі мають невиражене вістря. Колоти таким мечем неефективно, він був розрахований на нанесення рубаючих ударів. Меч треба реставрувати для остаточного визначення періоду та приналежності до тієї чи іншої культури.

"У меча відсутній хвостовик, пошкоджене вістря та більш заржавіла верхня частина. Це ускладнює ідентифікацію та все ж таки він у непоганому стані", - сказала Світлана Юдчиц.

Ідентифікація меча триває.

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