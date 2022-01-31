Рятувальники передали до Історичного музею Дніпра новий експонат

У музеї історії Дніпра з`явився новий експонат – іменний перстень, який знайшли рятувальники третьої пожежно-рятувальної частини Дніпра. Про це повідомили на Facebook сторінці музею.

Яка історична цінність цієї знахідки, дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Керівник третьої пожежно-рятувальної частини ДСНС у Дніпрі Іван Бабецкул каже: рятувальники знайшли перстень під час прибирання у саду, що знаходиться на території частини.

"Коли знайшли, почали думати, що робити із знахідкою. Згадали, що син одного з наших колишніх співробітників працює доцентом кафедри історії України у Дніпровському нацуніверситеті. Вирішили спитати у нього, яку історичну цінність має знайдений перстень"- розповів Іван Бабецкул.

Історик Олег Репан, до якого звернулися рятувальники, розповів: перстень - з бронзи, ймовірно XIX-го століття. За словами науковця, цілком вірогідно, що цей перстень зробив собі самостійно якийсь молодий чоловік.

"Зроблений цей перстень майстерно. Літери на ньому, на жаль, розібрати не вдалось. За ним є якась історія. Він не ідеальний, пошкоджений, але дуже живий", - поділився своїми враженнями історик.

Працівники музею зраділи подарунку та подякували рятувальникам за новий експонат.

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