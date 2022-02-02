У Кривому Розі, 2 лютого, влаштували автопробіг, присвячений пам'яті Андрія Кузьменка, який загинув 7 років тому. Як розповів Суспільному організатор заходу Микола Чирва, зібралися майже сімдесят людей, серед яких мешканці міста та гості з Харкова.

Харків`яни Максим Глибокий та Дмитро Харченко приїхали на авто, яке придбали для ретропробігу на підтримку творчості Кузьми - "Я, Побєда і Кузьма".

"Усі знають, що є така автобіографічна повість Кузьми - "Я, Побєда і Берлін". Ми захопилися цією книгою, дізналися, що по ній зняли фільм. Ми звернулися до дружини Андрія - Світлани, аби отримати дозвіл проїхати по тому ж маршруту, що в книзі, але дати назву пробігу "Я, Побєда і Кузьма". Ми придбали для цього автівку, два роки інвестуємо в неї гроші. Минулого року хотіли вирушити у пробіг у день народження Скрябіна, 17 серпня, але змушені були перенести через карантин", - розповів Дмитро Харченко.

Суспільне Дніпро Автомобіль харків`ян Максима Глибокого та Дмитра Харченка

Чоловіки кажуть: до Берліна вирушать навесні цього року, а поки що приєдналися до автопробігу пам`яті у Кривому Розі. Минулого року вони також брали участь у заході, але на звичайному авто. Цьогоріч приїхали вже на "Перемозі", яка неабияк привертає увагу криворіжців.

О 10 годині близько тридцяти автівок рушили до місця загибелі співака. До автопробігу приєдналися люди, які не мають власного авто, підсівши до інших водіїв, у яких були вільні місця.

Суспільне Дніпро До місця загибелі Скрябіна вирушили близько сорока автомобілів

Учасники автопробігу поклали квіти до пам`ятного знаку, встановленого на місці загибелі, запалили лампадки та вшанували співака хвилиною мовчання.

Суспільне Дніпро До пам`ятного знаку на місці загибелі поклали квіти та вшанували пам`ять Андрія Кузьменка хвилиною мовчання

Що відомо

Андрій Кузьменко (Кузьма) – український співак, лідер гурту "Скрябін", продюсер, телеведучий загинув вранці 2 лютого 2015 року в автокатастрофі біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Відбулося зіткнення позашляховика, за кермом якого був співак, і молоковоза. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці. Він повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт "Скрябін" грав концерт. У липні 2015 року на місці, де загинув музикант, відкрили пам’ятний знак.

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