30 січня на перетині вулиці Марсельської та Семена Палія в Одесі сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники отримали повідомлення про аварію о 00:51. На місці загинули дві людини. Їх тіла вилучили з авто співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту.

Також із салону допомогли вибратися травмованому пасажиру. Його на кареті швидкої допомоги відвезли у лікарню.

ОНОВЛЕНО 11:43

За даними пресслужби Національної поліції, Nissan Maxima в'їхав в опору рекламного щита. 30-річний водій та 29-річний пасажир загинули на місці. Ще одного пасажира, 31-річного чоловіка, госпіталізували у важкому стані.

ГУ Нацполіції в Одеській області ДТП на перетині вулиці Марсельської та Семена Палія

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України.

ГУ Нацполіції в Одеській області Смертельна ДТП 30 січня 2022 року в Одесі

ГУ Нацполіції в Одеській області Аварія на Марсельській в Одесі

Читайте також

ДТП на Одещині: одна людина загинула, двох госпіталізували

ДТП в Одесі. Автобус з пасажирами зіштовхнувся з чотирма авто, в'їхав у зупинку та зніс кілька дерев

В Одесі жінку, яка переходила проїжджу частину, збила вантажівка

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області