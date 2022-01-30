30 січня на перетині вулиці Марсельської та Семена Палія в Одесі сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники отримали повідомлення про аварію о 00:51. На місці загинули дві людини. Їх тіла вилучили з авто співробітники ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту.
Також із салону допомогли вибратися травмованому пасажиру. Його на кареті швидкої допомоги відвезли у лікарню.
ОНОВЛЕНО 11:43
За даними пресслужби Національної поліції, Nissan Maxima в'їхав в опору рекламного щита. 30-річний водій та 29-річний пасажир загинули на місці. Ще одного пасажира, 31-річного чоловіка, госпіталізували у важкому стані.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб. Кримінального кодексу України.
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