За минулий тиждень тернопільські поліцейські склали 39 адмінпротоколів. Щоденно в області працює майже півсотні рейдових груп. Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

Поліцейські перевіряють заклади торгівлі, харчування, ресторани, кафе, перевізників, ринки, громадські місця.

На Тернопільщині за минулий тиждень, з 24 по 31 січня, поліцейські склали 39 адмінпротоколів за частиною 1 статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил щодо карантину людей. За це передбачено накладення штрафу: на громадян – від 17 до 34 тисяч гривень, на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

Найбільша кількість фактів недотримання карантинних обмежень правоохоронці зафіксували Тернополі. Нагадаємо, на Тернопільщині діє "помаранчева" зона карантинних обмежень.

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