На Черкащині у пожежі загинув господар будинку

У селі Степівка, що на Уманщині, чоловік загинув під час пожежі у власному будинку. Про це повідомила речниця Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.
Зі слів речниці, подія сталася по вулиці Гаєвій. До рятувальників виклик надійшов 30 січня о 6:55. На місце пожежі прибули рятувальники 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини та Добровільна пожежна команда села Матвіїха. Вогонь ліквідували о 08:59.
У будинку рятувальники виявили тіло господаря будинку. Внаслідок пожежі згоріли меблі та побутові речі всередині будинку.
За попередніми даними, додала речниця, причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України
Читайте також
- У селі на Черкащині горів будинок. Його господар загинув
- У Черкасах під час пожежі евакуювали десятьох людей, один чоловік загинув
- На Черкащині чоловік незаконно виловив рибу на майже 17 тисяч гривень