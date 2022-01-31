На Черкащині у пожежі загинув господар будинку

У селі Степівка, що на Уманщині, чоловік загинув під час пожежі у власному будинку. Про це повідомила речниця Головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

Зі слів речниці, подія сталася по вулиці Гаєвій. До рятувальників виклик надійшов 30 січня о 6:55. На місце пожежі прибули рятувальники 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини та Добровільна пожежна команда села Матвіїха. Вогонь ліквідували о 08:59.

У будинку рятувальники виявили тіло господаря будинку. Внаслідок пожежі згоріли меблі та побутові речі всередині будинку.

За попередніми даними, додала речниця, причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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