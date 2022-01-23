У Черкасах під час пожежі евакуювали десятьох людей, один чоловік загинув

У Черкасах на пожежі загинув чоловік, ще 10 людей евакуювали. Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Оксана Крутоус.

За словами речниці, пожежа сталася 22 січня близько першої години ночі за адресою Пацаєва, 26.

"Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Черговий караул виніс із квартири двох людей. Чоловік загинув, а жінку з отруєнням продуктами горіння госпіталізували до Третьої міської лікарні", — розповіла Оксана Крутоус.

З верхніх поверхів будинку евакуювали 10 людей, додала вона.

Що стало причиною займання, наразі поки що невідомо.

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