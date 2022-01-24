У селі на Черкащині горів будинок. Його господар загинув

На Кам'янщині загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік. Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Оксана Крутоус.

Як повідомила Ксенія Крутоус, 23 січня, близько 04:30 години, рятувальників повідомили про те, що у селі Телепине громади виникла пожежа житлового будинку.

"Пожежники дев'ятої Державної пожежно-рятувальної частини та добровільна пожежна команда «Олімп» ліквідували пожежу. Під час розвідки рятувальники знайшли тіло господаря 1983 року народження", — пояснила речниця.

Вона додала, що причина пожежі наразі встановлюється.

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