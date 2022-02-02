У Полтаві тимчасово не працюватиме центр масової вакцинації від COVID-19

У Полтаві тимчасово не працюватиме центр масової вакцинації від коронавірусу, що розташований у Центрі культури і дозвілля . Про це повідомив Суспільному речник Полтавської ОДА Максим Ковальов.
У Полтаві центр масової вакцинації від COVID-19, що розташований у Центрі культури і дозвілля, тимчасово призупинить роботу. Не працюватиме він 19 та 26 лютого. У цей період у будівлі заплановані фестивалі, повідомили Суспільному директорка закладу Оксана Дейнега.
За словами директорки, 2, 15, 16 та 20 лютого у приміщенні також заплановані концерти та вистави, тому графік роботи центру вакцинації скоротили. Працюватиме він з 09:00 до 15:00.
У звичайному режиму вакцинувати у закладі продовжать після проведення запланованих заходів.
Окрім цього, у Полтаві зробити щеплення від COVID-19 можливо:
- у приміщенні ТРЦ «Київ», вул. Зіньківська 6/1 А, з 9:00 до 18.00;
- у будівлі колишнього поліклінічного відділення Полтавського обласного кардіологічного диспансеру, вул. Івана Мазепи 21, з 9:00 до 16:00;
- на центральному вході ТЦ «Епіцентр» (вул. Київське шосе, 41) з 09:00 до 16:00;
- у приміщенні ТОВ "Мій лікар", вул. Конституції 13, з 10:00 до 17:00;
- у будівлі ТРЦ "Конкорд", вул. Європейська, 60 А, з 10:00 до 17:00.
Також центри масової вакцинації працюють у Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях та Кременчуці.
Що відомо:
- З 21 липня на Полтавщині, як і в Україні, розпочався п’ятий етап вакцинації від коронавірусу. Тепер можуть отримати щеплення усі повнолітні.
- Центри масової вакцинації від коронавірусу у Полтавській області з 20 липня працюють щодня. Вони розташовані у Полтаві, Миргороді, Кременчуці, Горішніх Плавнях та Лубнах.
- Уперше на Полтавщині п’ять тимчасових центрів масової вакцинації запрацювали 5 та 6 червня.
- На Полтавщину вакцину від коронавірусу уперше доставили 24 лютого.
- Саму ж вакцинацію в області почали 25 лютого. Першим щепили працівника обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.