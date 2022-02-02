У Полтаві тимчасово не працюватиме центр масової вакцинації від COVID-19

У Полтаві тимчасово не працюватиме центр масової вакцинації від коронавірусу, що розташований у Центрі культури і дозвілля . Про це повідомив Суспільному речник Полтавської ОДА Максим Ковальов.

У Полтаві центр масової вакцинації від COVID-19, що розташований у Центрі культури і дозвілля, тимчасово призупинить роботу. Не працюватиме він 19 та 26 лютого. У цей період у будівлі заплановані фестивалі, повідомили Суспільному директорка закладу Оксана Дейнега.

За словами директорки, 2, 15, 16 та 20 лютого у приміщенні також заплановані концерти та вистави, тому графік роботи центру вакцинації скоротили. Працюватиме він з 09:00 до 15:00.

У звичайному режиму вакцинувати у закладі продовжать після проведення запланованих заходів.

Окрім цього, у Полтаві зробити щеплення від COVID-19 можливо:

у приміщенні ТРЦ «Київ», вул. Зіньківська 6/1 А, з 9:00 до 18.00;

у будівлі колишнього поліклінічного відділення Полтавського обласного кардіологічного диспансеру, вул. Івана Мазепи 21, з 9:00 до 16:00;

на центральному вході ТЦ «Епіцентр» (вул. Київське шосе, 41) з 09:00 до 16:00;

у приміщенні ТОВ "Мій лікар", вул. Конституції 13, з 10:00 до 17:00;

у будівлі ТРЦ "Конкорд", вул. Європейська, 60 А, з 10:00 до 17:00.

Також центри масової вакцинації працюють у Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях та Кременчуці.

Що відомо: