Запоріжці фінішували на Rallye Monte-Carlo Classic

Сьогодні, другого січня, українські екіпажі (у тому числі запорізький) фінішували на ралі класичної версії в Монте-Карло. Дісталися фінішу чотири з шести українських команд, що взяли участь у перегонах.

Про це повідомляє медіаменеджерка Запорізького екіпажу Monte Carlo Rally Марина Моісеєнко.

Фото: Марина Моісеєнко Подіум, що вважається офіційним фінішем ралі. Комісари автоклубу фіксують час прибуття кожної автівки.

Як раніше повідомляло Суспільне, учасники стартували 31 січня у французькому місті Валанс. А фініш чекав на них у Монте-Карло (Монако). Найвища точка спеціального маршруту для ретро автівок, саме які беруть участь у ралі версії Classic, розташована у горах на висоті майже півтори тисячі метрів над рівнем моря. Дві українські команди зійшли з дистанції на середині маршруту гірської траси. Одних з автомобілів ЗАЗ заглухнув посеред траси, а в "Москвіча" не витримав акумулятор.

Фото: Марина Моісеєнко Київський екіпаж на фініші

"Запорожці" вперше в історії ралі Монте Карло тут на набережній принца Монако разом з цими чудовими автомобілями й ми серед них. Ми фінішували", — зазначив керівник української збірної Роман Щипков.

Фото: Суспільне Запоріжжя Роман Щипков

Колишній офіційний випробувач команди "Формула-1" Жеремі Дюфур, що був на цих змаганнях у якості вболівальника, зазначив, що приїхав у Монте-Карло спеціально, аби подивитися на "Запорожці" та підтримати українських спортсменів.

"Це історичне ралі, що створено для людей що глибоко закохані в історичне ралі. Дуже круто, що цьогоріч у ралі беруть участь автомобілі ЗАЗ, вироблені в Запоріжжі. Ці автівки символізують автопромисловість України. Але я знаю, що це занадто дорого для українців", — сказав він.

Варто зазначити, що реєстрація кожної автівки для участі в Rallye Monte-Carlo Classic коштувала понад дві тисячі євро.

Що відомо

Вперше за 111 років проведення чемпіонату Ralley Monte-Carlo Classique у ньому беруть участь екіпажі з України, у тому числі із Запоріжжя. Вони змагатимуться на раритетних автівках марки ЗАЗ.

Організатори допустили українські екіпажі на честь 60-го ювілею автомобіля "Запорожець". Це виняток з правила, за яким у змаганнях версії Classiqu можуть брати участь машини, що були учасниками Ralley Monte-Carlo із часу його заснування 1911 року до 1960-х років.

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