Вперше за 111 років проведення чемпіонату Ralley Monte-Carlo Classique у ньому візьмуть участь екіпажі з України, у тому числі із Запоріжжя.

Про це повідомляє Запорізький туристичний інформаційний центр.

На міжнародні перегони від нашої країни поїде шість екіпажів із Запоріжжя, Києва, Львова, Чернівців, Тернополя. Вони змагатимуться на раритетних "Запорожцях" (у 2021 році автомобілю виповнилося 60 років).

Фото: ТІЦ Запоріжжя Автомобіль "Запорожець"

У червні минулого року екіпажі проїхали на ретро-автівках марафон довжиною 3 000 км, що пролягав через 30 міст України, Румунії та Молдови. Так водії змогли випробувати машини та підготуватися до змагань у Монте-Карло.

Запорізький екіпаж їхатиме на ЗАЗ-968. Кермуватимуть Роман Щипков та Олексій Бурбак.

Фото: ТІЦ Запоріжжя Роман Щипков

Наставником української команди буде відомий гонщик із Фінляндії Арі Ватанен — чотирикратний переможець Ралі Дакар та двічі депутат Європарламенту.

Чемпіонат розпочнеться 27 січня цього року і завершиться 2 лютого у Монако.

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