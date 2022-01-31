Запорізька команда стартувала на Rallye Monte-Carlo Classic

Сьогодні, 31 січня об 11:25 на перегонах Rallye Monte-Carlo Classic стартували українські екіпажі, серед яких і запорізький.

Про це повідомляє медіаменеджерка Запорізького екіпажу Monte Carlo Rally Марина Моісеєнко.

Зранку 30 січня чотири із семи українських команд дісталися французького міста Валанс. Серед них і представники Запоріжжя Роман Щипков та Олексій Бурбак. До місця призначення вони приїхали на своєму автомобілі ЗАЗ, на якому й змагатимуться у перегонах.

За словами пілота Романа Щипкова, команда спочатку проїхала приблизно 900 км Україною. А в місті Берегово, що на Закарпатті, перетнула кордон та подолала ще близько 1800 км. Він розповів, що значних перешкод на шляху не траплялось.

Фото: Марина Моісеєнко Роман Щипков — пілот, керівник української команди Rallye Monte-Carlo Classic

"Запобіжник змінили, десь щось підчистили. Колеса різні пробували варіанти за тиском, тому у нас ця поїздка пройшла з користю. А вночі ми уже були на такому дуже цікавому серпантині, де йшов сніг, де була ожеледиця і ми перевірили свої фари та "резину", все достатньо добре. Подивимося, як воно покаже себе на перегонах", — зазначив керівник української команди Роман Щипков.

Фото: Марина Моісеєнко Не всі учасники приїздили на змагання "своїм ходом". Більшість автівок доставляли на лафетах

У неділю автомобілі українських екіпажів пройшли технічну комісію та реєстрацію. Також на них встановили GPS-трекери для відстеження пересування на маршруті понад 400 км.

Фото: Марина Моісеєнко

Учасники змагань стартують за температури вище нуля градусів, але пізніше проїжджатимуть через гірську місцевість, де є висока імовірність снігопаду та ожеледиці.

Окрім представників із Запоріжжя, від України в ралі беруть участь команди із Києва, Чернівців, Львова та Тернополя. Усі вони представлені в категорії автомобілів 1950-1960 років випуску.

Фото: Марина Моісеєнко Жінки змагаються у трьох класах: окремий жіночий залік, командний залік та загальний залік.

Серед інших учасників — близько 20 екіпажів із різних країн. Серед тих, хто реєструвався для участі, не змогли потрапити на перегони представники Великобританії через обмеження, пов'язані із COVID-19.

Що відомо

Вперше за 111 років проведення чемпіонату Ralley Monte-Carlo Classique у ньому беруть участь екіпажі з України, у тому числі із Запоріжжя. Вони змагатимуться на раритетних автівках марки ЗАЗ.

Організатори допустили українські екіпажі на честь 60-го ювілею автомобіля "Запорожець". Це виняток з правила, за яким у змаганнях версії Classiqu можуть брати участь машини, що були учасниками Ralley Monte-Carlo із часу його заснування 1911 року до 1960-х років.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram