Запорізька команда стартувала на Rallye Monte-Carlo Classic

Сьогодні, 31 січня об 11:25 на перегонах Rallye Monte-Carlo Classic стартували українські екіпажі, серед яких і запорізький.
Про це повідомляє медіаменеджерка Запорізького екіпажу Monte Carlo Rally Марина Моісеєнко.
Зранку 30 січня чотири із семи українських команд дісталися французького міста Валанс. Серед них і представники Запоріжжя Роман Щипков та Олексій Бурбак. До місця призначення вони приїхали на своєму автомобілі ЗАЗ, на якому й змагатимуться у перегонах.
За словами пілота Романа Щипкова, команда спочатку проїхала приблизно 900 км Україною. А в місті Берегово, що на Закарпатті, перетнула кордон та подолала ще близько 1800 км. Він розповів, що значних перешкод на шляху не траплялось.
"Запобіжник змінили, десь щось підчистили. Колеса різні пробували варіанти за тиском, тому у нас ця поїздка пройшла з користю. А вночі ми уже були на такому дуже цікавому серпантині, де йшов сніг, де була ожеледиця і ми перевірили свої фари та "резину", все достатньо добре. Подивимося, як воно покаже себе на перегонах", — зазначив керівник української команди Роман Щипков.
У неділю автомобілі українських екіпажів пройшли технічну комісію та реєстрацію. Також на них встановили GPS-трекери для відстеження пересування на маршруті понад 400 км.
Учасники змагань стартують за температури вище нуля градусів, але пізніше проїжджатимуть через гірську місцевість, де є висока імовірність снігопаду та ожеледиці.
Окрім представників із Запоріжжя, від України в ралі беруть участь команди із Києва, Чернівців, Львова та Тернополя. Усі вони представлені в категорії автомобілів 1950-1960 років випуску.
Серед інших учасників — близько 20 екіпажів із різних країн. Серед тих, хто реєструвався для участі, не змогли потрапити на перегони представники Великобританії через обмеження, пов'язані із COVID-19.
Що відомо
- Вперше за 111 років проведення чемпіонату Ralley Monte-Carlo Classique у ньому беруть участь екіпажі з України, у тому числі із Запоріжжя. Вони змагатимуться на раритетних автівках марки ЗАЗ.
- Організатори допустили українські екіпажі на честь 60-го ювілею автомобіля "Запорожець". Це виняток з правила, за яким у змаганнях версії Classiqu можуть брати участь машини, що були учасниками Ralley Monte-Carlo із часу його заснування 1911 року до 1960-х років.