Запорізькі гонщики вирушили на Ralley Monte-Carlo Classique

Сьогодні, 19 січня біля туристичного інформаційного центру відбувся символічний старт запорізького екіпажу на чемпіонат Ralley Monte-Carlo Classique.

Проводжала спортсменів і кореспондентка Суспільного Запоріжжя Карина Галунова.

Українські екіпажі, серед яких і запорізький, змагатимуться на автомобілях марки "Запорожець". Пілот Роман Щипков наголошує, що це — виняток з правил. Королівський автомобільний клуб Монако традиційно допускає до змагань версії Classique автомобілі, що брали участь у Ralley Monte-Carlo із часу його заснування 1911 року до 1960-х років ("Запорожців" серед них не було). На думку Романа, організатори ралі пішли на поступки завдяки тому, що у 2021 році цій марці машини виповнилося 60 років.

Фото: Суспільне Запоріжжя Роман Щипков

"Ми написали, що у нас практично по всьому світу є прихильники нашої марки, особливо в Італії. Там до нашого авто ставляться, як до молодшого брата. І це не дивно, адже воно дуже схоже на Fiat 500. І коли вони подивилися наші фотографії та характеристики, були здивовані. Написали, що з радістю приймуть команду на таких автівках, тим паче ювілей, і буде цікаво порівняти автомобіль виробництва ЗАЗ та Fiat", — розповів Роман Щипков.

Шість українських екіпажів їхатимуть на різних моделях "Запорожців". У команди із Запоріжжя — ЗАЗ-969 (1971 року випуску), потужністю у 30 кінських сил. Автомобіль має оригінальний двигун, об'ємом 897 кубів. В цілому автівка така, якою у свій час зійшла з конвеєра. І це принципова вимога до всіх учасників — зовнішня та силова установка, а також підвіска й гальмівна система, повинні бути оригінальними.

Фото: Суспільне Запоріжжя ЗАЗ-969

"Є маленькі нюанси, які допускають сьогоднішні технології — використати якісь інші матеріали у дротах, у перемикачах. Крім цього, вимагається встановлення додаткових фар. Відповідно, для наших машин, у яких малопотужні мотори, потрібно ставити додатковий генератор, щоб забезпечити ці фари. Адже більша частина змагань відбувається вночі", — зазначив Роман Щипков.

Фото: Суспільне Запоріжжя ЗАЗ-969

До "Запорожця" також додали ремені безпеки, вони є обов'язковим елементом для всіх машин учасників. Під час змагань на учасників чекають доволі екстремальні траси.

"Це будуть гірські дороги. Ми уже подивилися по перепадах, це приблизно кілька таких підйомів, як на Ай-Петрі", — розказав запорізький пілот.

Фото: Суспільне Запоріжжя Роман Щипков за кермом "Запорожця"

Він додав, що після офіційної презентації в Запоріжжі, подібні урочисті старти пройдуть і в інших містах України. А самі змагання Ralley Monte-Carlo Classique розпочнуться 31 січня.

Що відомо

Вперше за 111 років проведення чемпіонату Ralley Monte-Carlo Classique у ньому візьмуть участь екіпажі з України. Це шість команд: із Запоріжжя, Києва, Львова, Чернівців, Тернополя. Вони змагатимуться на раритетних "Запорожцях" (у 2021 році автомобілю виповнилося 60 років).

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