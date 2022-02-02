У Львові медики прооперували двох дітей з камінням у жовчному. Втручання провели за допомогою робота-хірурга. Зараз 10-річна на 15-річна пацієнтки почуваються добре. Про це повідомили у пресслужбі 1 ТМО Львова.

Одна із пацієнток — 10-річна Ангеліна, розповідає, що камінці їй заважали:

"Мені було некомфортно з ними, я себе почувала не у своїй тарілці", — каже дівчина.

Весь жовчний міхур Ангеліни був наповнений камінцями. Їх у дівчинки виявили, коли їй було лише 3 роки. Це рідкість для дітей, бо зазвичай, так хворіють дорослі.

"Упродовж 7 років страждала на жовчнокам'яну хворобу і ускладнення, які були в анамнезі, лікування консервативне ефекту не дало. Були ускладнення і через це довелося оперативно видалити жовчний міхур", — каже дитячий хірург Першого медичного об'єднання Львовa Андрій Дворакевич.

Через кілька проколів лікарі за допомогою робота видалили жовчний міхур з двома великими камінцями по 1,5 сантиметри кожен і низкою дрібненьких. Втручання тривало годину. За добу пацієнтку відпустили додому.

Фото: 1 ТМО Львова 10-річна Ангеліна після операції

Того ж дня лікарі з допомогою робота Da Vinci прооперували ще одну дівчинку 15-ти років, яка мала таку ж хворобу. Операція минула успішно, а пацієнтка почувається добре.

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