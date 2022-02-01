На Херсонщині за минулу добу діагностували 441 випадок захворювання на COVID-19

За минулу добу, 31 січня, в Херсонській області підтвердили 441 випадок захворювання на COVID-19. Серед них 33 дитини та 21 медичний працівник.
Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.
Нові випадки коронавірусу виявили у 394 жителів з Херсонського району, 20 людей зі Скадовського, 16 випадків у Каховському на 11 людей з Бериславського районів.
Стан хворих задовільний, 425 людей перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 16 жителів області.
Померли шестеро людей, вони мали пневмонію та Covid-19. Натомість одужали 63 жителів області.
Наразі в області 85 743 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.
Що відомо:
- За добу 30 січня, в Херсонській області зафіксували 452 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.
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