31 січня близько другої години дня в Оріхові під колеса локомотиву потрапила 15-річна дівчина. Вона отримала численні травми та була госпіталізована спочатку до медзакладу міста, а згодом її транспортували до обласної дитячої лікарні в Запоріжжі.

Про це 1 лютого повідомили на Facebook-сторінці Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Постраждала отримала відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, забійні рани тім'яної ділянки голови, закриту травму шийного відділу хребта", — йдеться в дописі.

Травмовану було госпіталізовано до міської лікарні Оріхова, але згодом транспортували до Запорізької обласної дитячої лікарні.

У Запорізькій обласній клінічній дитячій лікарні Суспільному повідомили, що дівчина перебуває в реанімаційному відділенні. Медичний директор В'ячеслав Ткаченко коментувати телефоном стан дівчини відмовився, посилаючись на те, що це може зробити лише завідуючий реанімаційним відділенням у присутності батьків або після письмової згоди.

У поліції повідомили: за фактом події, що сталась, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Як розповіла старша інспекторка відділу комунікацій Нацполіції в області Катерина Третинко, неповнолітня дівчина 2006 року народження переходила залізничну колію в невстановленому місці.

З'ясовуються обставини події.

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