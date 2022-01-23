В Одесі горів підвал. До лікарні доставили чоловіка в тяжкому стані

В Одесі 23 січня на вулиці Новосельського, 29, в підвалі триповерхового житлового будинку сталася пожежа. На місці загоряння виявили чоловіка. Його в тяжкому стані та без свідомості госпіталізували до лікарні. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одеської області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 11:16. Вогонь ліквідували об 11:46 на площі 20 м2, залучивши 8 автомобілів та 33 працівників ДСНС.

Рятувальники евакуювали 16 людей. Причину пожежі наразі та збитки встановлюють, зазначили в пресслужбі.

ДСНС в Одеській області

ДСНС в Одеській області

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