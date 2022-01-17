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На Сумщині стартував перший тур додаткової вакцинації проти поліомієліту
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На Сумщині стартував перший тур додаткової вакцинації проти поліомієліту

Євгенія Токарєва Юлія Марковська
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На Сумщині стартував перший тур додаткової вакцинації проти поліомієліту

Сьогодні, 17 січня на Сумщині стартував перший тур додаткової вакцинації проти поліомієліту. Це інфекційна хвороба, яка спричиняє інвалідність. Вакцинацію проводять по всій Україні через виявлення вірусу у двадцяти дітей на Рівненщині і Закарпатті восени 2021 року.

Щеплення проти поліомієліту у сумській дитячій поліклінніці на Івана Сірка проводять з вівторка по четвер. Перший тур додаткової вакцинації триватиме до 31 січня. Протягом цього часу хочуть щепити 74 дитини віком від 6 місяців до 6 років. Це ті діти, котрі зовсім не мають щеплень від поліомієліту або мають тільки одну дозу інактивованої поліомієлітної вакцини.

Інактивована поліомієлітна вакцина – це вбитий вірус, який вводиться ін’єкційно. За словами завідуючої амбулаторії Поліни Перерви, 70% дітей, яких треба щепити досі не вакциновані, бо їхні батьки проти. Це відмовники, а також діти, які мають протипокази. З дітьми, які мають протипокази, лікарі працюють. Якщо їм не можна буде зробити вакцину в межах поліклініки, то її робитимуть в стаціонарі.

Всього на Сумщині проживає близько 170 тисяч дітей. За словами головної спеціалістки обласного управління охорони здоров’я Ольги Гапієнко, 1 400 з них підлягають щепленню інактивованою вакциною, ще 40 тисяч дітей – оральною поліовакциною у вигляді крапель.

Перше щеплення проти поліомієліту проводиться дітям у двомісячному віці. Друге у чотири місяці, третє у шість місяців. Потім у півтора роки, в шість і в чотирнадцять років. Тобто це шість вакцинацій, які дозволяють захистити дитину від поліомієліту. На сьогодні в області, за словами Ольги Гапієнко, є достатня кількість вакцини інактивованої поліомієлітної виробництва Франції.

Після першого туру додаткової вакцинації планують ще два організувати навесні.

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