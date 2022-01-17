Сьогодні, 17 січня на Сумщині стартував перший тур додаткової вакцинації проти поліомієліту. Це інфекційна хвороба, яка спричиняє інвалідність. Вакцинацію проводять по всій Україні через виявлення вірусу у двадцяти дітей на Рівненщині і Закарпатті восени 2021 року.

Щеплення проти поліомієліту у сумській дитячій поліклінніці на Івана Сірка проводять з вівторка по четвер. Перший тур додаткової вакцинації триватиме до 31 січня. Протягом цього часу хочуть щепити 74 дитини віком від 6 місяців до 6 років. Це ті діти, котрі зовсім не мають щеплень від поліомієліту або мають тільки одну дозу інактивованої поліомієлітної вакцини.

Інактивована поліомієлітна вакцина – це вбитий вірус, який вводиться ін’єкційно. За словами завідуючої амбулаторії Поліни Перерви, 70% дітей, яких треба щепити досі не вакциновані, бо їхні батьки проти. Це відмовники, а також діти, які мають протипокази. З дітьми, які мають протипокази, лікарі працюють. Якщо їм не можна буде зробити вакцину в межах поліклініки, то її робитимуть в стаціонарі.

Всього на Сумщині проживає близько 170 тисяч дітей. За словами головної спеціалістки обласного управління охорони здоров’я Ольги Гапієнко, 1 400 з них підлягають щепленню інактивованою вакциною, ще 40 тисяч дітей – оральною поліовакциною у вигляді крапель.

Перше щеплення проти поліомієліту проводиться дітям у двомісячному віці. Друге у чотири місяці, третє у шість місяців. Потім у півтора роки, в шість і в чотирнадцять років. Тобто це шість вакцинацій, які дозволяють захистити дитину від поліомієліту. На сьогодні в області, за словами Ольги Гапієнко, є достатня кількість вакцини інактивованої поліомієлітної виробництва Франції.

Після першого туру додаткової вакцинації планують ще два організувати навесні.

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