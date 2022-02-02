На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 330 осіб

У 1 330 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

За її словами, одужання підтвердили у 416 осіб. Померли 5 людей. Медики провели 3 512 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (171 особа): Борсуківська сільська ОТГ – 28, Великодедеркальська сільська ОТГ – 14, Вишнівецька селищна ОТГ – 1, Кременецька міська ОТГ – 29, Лановецька міська ОТГ – 39, Лопушненська сільська ОТГ – 5, Почаївська міська ОТГ – 18, Шумська міська ОТГ – 37.

Тернопільський район (799 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 6, Бережанська міська ОТГ – 22, Білецька сільська ОТГ – 19, Великоберезовицька селищна ОТГ –73, Великобірківська селищна ОТГ – 1, Великогаївська сільська ОТГ – 6, Залозецька селищна ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 106, Зборівська міська ОТГ – 23, Золотниківська сільська ОТГ – 8, Іванівська сільська ОТГ – 16, Козівська селищна ОТГ – 6, Козлівська селищна ОТГ – 8, Купчинецька сільська ОТГ – 1, Микулинецька селищна ОТГ – 34, Нараївська сільська ОТГ –3, Озернянська сільська ОТГ – 9, Підволочиська селищна ОТГ – 46, Підгаєцька міська ОТГ – 16, Підгороднянська сільська ОТГ – 2, Скалатська міська ОТГ – 17, Скориківська сільська ОТГ – 9, Теребовлянська міська ОТГ – 61, Тернопільська міська ОТГ – 306.

Чортківський район (360 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 28, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 4, Борщівська міська ОТГ – 17, Бучацька міська ОТГ – 25, Гримайлівська селищна ОТГ – 6, Гусятинська селищна ОТГ – 4, Заводська селищна ОТГ – 13, Заліщицька міська ОТГ – 11, Золотопотіцька селищна ОТГ – 2, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2, Копичинецька міська ОТГ – 41, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2, Монастириська міська ОТГ – 14, Нагірянська сільська ОТГ – 12, Скала-Подільська селищна ОТГ – 13, Товстенська селищна ОТГ – 4, Трибухівська сільська ОТГ – 6, Хоростківська міська ОТГ – 6, Чортківська міська ОТГ – 150.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіла 128 101 особа, з них 108 610 вже видужали та 2 243 людини померли.

Що відомо